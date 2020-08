Im Sakko und mit Maske: Bilder zeigen Bankräuber

Kein einziger Schuss fiel bei dem Raubüberfall auf die Raika-Filiale in der Münchner Bundesstraße in Salzburg-Liefering: Der Schock unter den vier betroffenen Mitarbeitern ist dennoch groß. Auch die ermittelnden Kriminalisten sind über den Raubüberfall erstaunt. „Es gibt verschiedene Modi Operandi, also wie die Täter agieren. In diesem Fall haben sie die Überwachungskameras nicht abgeklebt“, erklärt Valerian Rehrl von der Landespolizeidirektion Salzburg.