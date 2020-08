Künstlerischer HOCHsommer in der Südoststeiermark

Zwölf Galerien mit zwölf Ausstellungen

Nicht weniger spannend ist die Präsentation von Karl Karners Arbeiten in der Feldbacher Kunsthalle, die gleich mehrere Schaffensperioden des Künstlers umfasst. Im Zollamt in Bad Radkersburg präsentieren Joachim Baur und Helene Baur die Gruppenausstellung „Gymnastik“, basierend auf einer Arbeit von Bazon Brock. Im Skulpturenpark Landart Eisenberg nahe dem burgenländischen Jennersdorf sind Catrin Bolt und Begi Guggenheim mit ihrer unterschiedlichen Sichtweise auf Kunst im öffentlichen Raum zu erleben. Im nahen Künstlerdorf zeigt Christian Ruschitzka seine mechanischen Landschaften, und in Kunst an der Grenze präsentiert Franco Kappl schlaflose Malerei.