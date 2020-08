Hohe Infektionsrate an Londons Geburtenabteilungen

Die Studie am Krankenhaus des University College London und des St. George‘s Hospital in der britischen Hauptstadt umfasste 200 an den Entbindungsstationen Beschäftigte: 40 Anästhesisten, 108 Hebammen und 52 Gynäkologen. Von ihnen hatten 29 (14,5 Prozent) SARS-CoV-2-Antikörper im Blut. Die höchste Rate gab es bei den Hebammen (17 bzw. 15,7 Prozent). Dann kamen die Gynäkologen (sieben bzw. 13,5 Prozent) und die Anästhesisten (fünf bzw. 12,5 Prozent). Mit dem vorübergehenden Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn war dieses Symptom übrigens am häufigsten ein Hinweis auf eine überstandene SARS-CoV-2-Infektion (51,7 Prozent aller symptomatischen Infektionen).