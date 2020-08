Box-Legende Mike Tyson: „Hatte Todesangst“

Im ersten Teil der dreiteiligen Challenge wurde der Ex-Weltmeister in einem Käfig zu einem Hai-Schwarm in die Tiefe hinabgelassen. In Teil zwei kommt es zur direkten Begegnung mit den Meeresräubern. Zum großen Showdown in Folge drei muss Tyson versuchen, einen Hai im Wasser „auszuschalten“. Das funktioniert bei den gefürchteten Raubfischen aber nicht im Tyson-Boxstil, sondern durch Streicheln der leistungsfähigen Sensoren an deren Schnauze. Gelingt es, einen Hai dort mit der Hand zu berühren, wird das Tier völlig starr und regungslos.