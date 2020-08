Deep Purple: Am Zenit ihrer Progressivität

„Whoosh!“ ist für die Bandmitglieder kein neues Album mehr. Prinzipiell war es schon im Sommer 2019 fertig, wurde zuerst aus geschäftlichen und dann aus Corona-bedingten Gründen bis in den Sommer hinein verschoben. Die musikalische Vielseitigkeit lässt nicht umsonst an ein karriereumspannendes Werk denken. Der Opener „Throw My Bones“ bäumt sich als voranpreschendes Rock-Zitat auf, auf „Drop The Weapon“ solieren sich Gitarrist und Hauptsongwriter Steve Morse und Keyboarder Airey um die Wette, „What The What“ ist mit seinem Boogie-Piano völlig aus der Zeit gefallen, während „No Need To Shout“ eindeutig beweist, wo die großen Rockbands der 80er- und 90er ihre Inspiration herausgezogen haben. Über allen thront die famose Stimme von Ian Gillan, der sich in einer späten Hochblütephase seiner Karriere befindet. „Whoosh!“ ist zwar klanglich völlig aus der Zeit gefallen, wirft aber inhaltlich durchaus Zeitgeistiges auf.