Über 250 Millionen Euro Soforthilfe für Libanon

Wut auf die Regierung und Proteste

Durch eine schwere Explosion am Hafen von Beirut waren am Dienstag nach jüngsten Zahlen 158 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt worden. Viele Libanesen machen Regierung und Behörden für das Unglück verantwortlich und haben dies in teilweise gewaltsamen Protesten zum Ausdruck gebracht. Regierungschef Hassan Diab kündigte daraufhin vorgezogene Neuwahlen an.