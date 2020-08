Samtpfoten mussten Gliedmaßen amputiert werden

„Unser Tierarzt meint, hier muss massive Gewalt im Spiel gewesen ein. Es ist einfach schrecklich, wie kann man nur so grausam sein“, so Wolfgang B. Die dritte Samtpfote des Paares, Kater „Balu“, kam von einem seiner Ausflüge gar nicht mehr heim. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste. Wir befürchten, dass er seinen Verletzungen erlegen ist“, so der Tierfreund.