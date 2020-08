Commerzialbank schon vor 20 Jahren faktisch pleite

Doskozil: „Verstehe nicht, warum nicht längst Alarm geschlagen wurde“

Für die Mitarbeiter sowie für Arbeitnehmer, deren Firmen im Gefolge der Bankpleite zusperren müssten, plane man eine Arbeitsstiftung, so der Landeshauptmann. An Details werde noch gearbeitet. Was ihn an dem Bankenskandal innerlich aufrege, sei die jahrelange Vorgeschichte: „Ich verstehe nicht, warum nicht längst Alarm geschlagen wurde“, sagte Doskozil im Interview.