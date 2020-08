Gemeinde stand plötzlich vor dem Nichts

Etwas glimpflicher kam die Urbarialgemeinde Pöttelsdorf davon. Rund 108.300 Euro hatte man auf der Pleite-Bank. 8300 Euro sind also voraussichtlich verloren. „Es ist zwar kein existenzieller Schaden, aber wir sind jetzt am Nachdenken, was wir für Möglichkeiten haben“, sagt Obmann Richard Pöttschacher.