Blümel: „Man kann’s nicht jedem recht machen“

Drei Unternehmer wurden an diesem heißen Freitag in Wien „auserkoren“, um medienwirksam über staatliche Corona-Krisen-Finanzspritzen zu plaudern. Empfangen wurde der Finanzminister im Café Hummel, bei Humanic und in der Radio Krejcik KG. „I trau’s mir gar nicht zu sagen.“ Wolfgang Krejcik tut es natürlich trotzdem, immerhin hat er während der Krise fünf Mitarbeiter eingestellt. „Uns geht‘s gut.“