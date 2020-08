Rote Absage an grüne Projekte!

Die Stadt Wien hat einen Beteiligungsprozess an krisengebeutelten Unternehmen gestartet. Die ÖVP kritisiert, dass sich nichts tut.

Wir haben so schnell wie keine andere Institution Umsetzungen in die Wege geleitet. Anfang September werden wir die ersten Unternehmen präsentieren. Es wird mittlerweile peinlich, dass Herr Wölbitsch-Milan (nicht amtsführender Stadtrat der ÖVP, Anm. der Redaktion), der so etwas noch nie in seinem Leben gemacht hat, erklären will, was schnell ist und was nicht. Ich verspreche, es ist schnell, und besser kann man es nicht in die Gänge bringen. Von der politischen Beschlussfassung über Prüfungen bis zum Aufsichtsrat.