Verzögerung bei Pool-Bau am Wiener Gürtel

Badefreunde im 7. und 15. Bezirk in Wien müssen sich noch ein wenig gedulden. Der Swimmingpool auf dem Neubaugürtel geht erst am 8. August in Betrieb - eine Woche später als geplant. Die Ursache sind Planungsänderungen. Der Pool wird dafür zur fixen Einrichtung und soll künftig durch Wien touren.