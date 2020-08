Bub (7) klemmt sich bei Sturz Fuß in Fahrrad ein

Ein sieben Jahre alter Bub hat sich am Freitagnachmittag in Wien-Donaustadt bei einem Sturz mit seinem Fahrrad den Fuß zwischen Rahmen, Pedal und Seitenständer eingeklemmt. Der linke Knöchel war derart eingezwickt, dass das Kind von der Feuerwehr befreit werden musste. Die Rettung brachte den Siebenjährigen anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus.