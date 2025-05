Selfness-Urlaub im Impulshotel FREIGOLD gewinnen!

Das Impulshotel FREIGOLD in Freistadt, Oberösterreich, lädt zu einer exklusiven Auszeit ein. Erleben Sie eine Nacht für zwei Personen im Deluxe Zimmer, inklusive Welcome Drink, Verwöhn-Halbpension mit vitalem Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und einem Fine Sharing Dinner mit zehn verschiedenen Gerichten. Entspannen Sie im SKY-Spa & Wellnessgarten und nehmen Sie an vielfältigen Aktiv-, Entspannungs- und Selfness-Aktivitäten teil.