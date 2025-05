Harald Zierfuß zum neuen ÖVP-Klubobmann gewählt

Besonders in der Bildungspolitik hat sich der neue Klubchef in den vergangenen fünf Jahren immer wieder eingebracht. Zierfuß selbst gibt sich kämpferisch: Er kündigt an, der Klub werde „die treibende Oppositions- und Kontrollkraft im Rathaus“ sein. Das ist ambitioniert – ist allerdings auch die klassische Selbstbeschreibung jeder Oppositionspartei.