„Monaco ist wie ein geschrumpfter Pullover“

Wie Alexander Wurz den Grand Prix in seiner Wahlheimat an diesem Wochenende erlebt, ob Monaco überhaupt noch Formel-1-würdig ist – und ob nach Max Verstappens Sieg in Imola schon eine „Bullen-Wende“ eintritt. Das und mehr verrät der ehemalige Formel-1-Pilot im „Krone“-Interview.