So teuer kann Brandstiftung für die Eltern werden

Ein Zwölfjähriger soll in einer Tiefgarage in Traun (OÖ) gezündelt haben – mit einem Sternspritzer fackelte er einen Wagen regelrecht ab. Der entstandene Schaden ist enorm, die Tiefgarage behördlich gesperrt. Die alarmierte Feuerwehr wird den Einsatz in Rechnung stellen. Wir haben uns angesehen, wie teuer das für die Eltern werden kann.