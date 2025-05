Nach WM-Aus: Spieler gehen auf Verband los!

Scharfe Kritik am Verband

Nach dem Spiel übten die Spieler scharfe Kritik am Verband. Konkret geht es um die finanziell angespannte Situation. Es gebe kaum Sponsoren, aus Spargründen, mussten WM-Vorbereitungsspiele in einer kleinen Eishalle in Wien stattfinden. „Wir Spieler haben unseren Job sehr gut gemacht. Hoffentlich nimmt der ÖEHV den Schwung mit. Jetzt liegt es am Präsidium und der Geschäftsführung, dass da wieder mehr Feuer reinkommt. Wir haben unser Bestes gegeben“, sagte Lukas Haudum gegenüber dem ORF.