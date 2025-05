Nach Odyssee: Bangen um den kleinen Igel „Willi“

Als der frühere Postenkommandant von Rabenstein, Gerhard Sterkl, und seine Frau Adele am Nachmittag einen erschöpften Igel in ihrem Garten entdeckten, erahnten sie das Tierdrama noch nicht. Denn der kleine Stachler war so geschwächt, dass er weder Futter noch Wasser annehmen konnte und sich still und heimlich zum Sterben ins Gebüsch verkroch.