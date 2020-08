Anschober: „Corona-Ampel startet Anfang September“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte am Freitag den Start einer vierfarbigen Corona-Ampel mit Anfang September an. Sie soll, besonders mit Blick auf den anstehenden Schulbeginn, dabei helfen, eine zweite Welle zu vermeiden. Dennoch rechnet der Minister mit steigenden Fallzahlen ab Herbst. Die entsprechenden Handlungsempfehlungen - je nach Ampelphase - werden von einer neu eingeführten Corona-Kommission an die Politik erfolgen. Ein Testbetrieb startet kommende Woche.