Lernen, wie die Natur tickt

Am 11. September geht es ganz allgemein darum, was in einem Schutzgebiet erlaubt ist und wie die Änderungen im Naturschutzgesetz aussehen. Sehr praxisorientiert ist der Vortrag am 12. September, bei dem es um naturnahe Teichwirtschaft geht. Die Teilnehmer erfahren, wie viel Platz ein Fisch in freier Wildbahn braucht, um ausreichend Planktonkrebse und Insekten zu finden. Jeder Fisch soll seinen Eiweißbedarf zur Gänze aus Kleintieren im Teich decken können.