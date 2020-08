Zugreisender positiv auf Coronavirus getestet

58 Fälle St.-Wolfgang-Cluster zuzuordnen

Seit Dienstag gab es 20 Neuinfektionen in Oberösterreich, damit 247 Fälle mit Stand Mittwoch 12 Uhr. 1631 Menschen befanden sich in Quarantäne, 20 in Krankenhäusern, sechs auf einer Intensivstation. Nach einer Datenbereinigung - u.a. Covid-19-Positive, die anderen Bundesländern subsumiert werden - können 58 Fälle in Oberösterreich dem Cluster St. Wolfgang zugerechnet werden. Dienstag und Mittwoch wurden nochmals mehr als 400 Tests von der AGES in St. Wolfgang durchgeführt. Darüber hinaus wurden am Mittwoch 884 Personen in Oberösterreich getestet.