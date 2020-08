Aufregung um „Schwäne-Invasion“ am Attersee

In den letzten Tagen blieben wetterbedingt auch im Weyregger Strandbad (Oberösterreich) die Gäste aus. Am Attersee herrschte dank der vielen Schwäne aber dennoch reges Treiben. Viele sehen das gar nicht gerne. Ein Dauergast des Strandbades zeigte SP-Bürgermeister Klaus Gerzer an, weil er gegen die „Plage“ nichts unternahm.