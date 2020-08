Migration: Kickl fordert Aussetzung des Asylrechts

Italien baut Grenzschutz aus

Im Kampf gegen die illegale Einwanderung will unterdessen Italien den Schutz der Grenzen zu Slowenien massiv ausbauen. Die Regierung in Rom kündigte an, ein zusätzliches Soldatenkontingent in die Provinz Friaul zu entsenden. Dadurch sollen vor allem kleinere Grenzübergänge in der Provinz Udine kontrolliert werden.