Zahl der Asylwerber im ersten Halbjahr gesunken

Tiefstwert während Shutdown im April

Antragsstärkster Monat war der Jänner mit 1504 Ansuchen, was einem Plus von mehr als 43 Prozent entsprach. Danach gingen die Zahlen sukzessive zurück. Der Tiefstwert war im April während des „Shutdown“ mit 338 Anträgen erreicht. Das war die geringste Monatszahl an Asylanträgen in diesem Jahrtausend. Im Juni gab es 1036 Ansuchen, 25 mehr als im Vorjahresmonat.