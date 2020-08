Hofer stellt Neuwahlen im Burgenland in den Raum

Hofer vermisste im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch die Lösungskompetenz in der Debatte um die Commerzialbank. Statt des politischen Hick-Hacks müsse man sich vielmehr darauf konzentrieren, den Schaden in Grenzen zu halten. Der Landesparteichef rief dabei in Erinnerung, dass von privaten, wie auch geschäftlichen Kunden nun viele Existenzen bedroht seien.