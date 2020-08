Frage nach SPÖ-Rolle im Commerzialbank-Skandal

ÖVP droht bereits mit Untersuchungsausschuss

Am Montagvormittag schaltete sich auch die burgenländische ÖVP wieder in die Causa ein und drohte Doskozil mit einem U-Ausschuss zum Bankenskandal im Burgenland. Die wichtigste Frage für die Geschädigten aus Sicht der ÖVP sei: „Wohin sind die Millionen verschwunden?“ Politisch noch brisanter sei die Frage: „Wer hat vom System Martin Pucher profitiert?“, so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.