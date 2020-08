Oberösterreicher (50) als „Zehenbrecher“ entlarvt

Für Schlagzeilen hat am Wochenende die Beschädigung der Paolina Bonaparte in einem Museum in Possagno unweit von Treviso gesorgt. Wie berichtet, hatte sich ein Tourist aus Österreich unerlaubterweise auf das Originalmodell in Gips der Marmorstatue gesetzt, und Napoleons Schwester dabei zwei Zehen (ab-)gebrochen. Nun wurde ein 50-Jähriger aus Oberösterreich als mutmaßlicher Verursacher der Schäden angezeigt. Der Tourist hat sich mittlerweile in einem Schreiben öffentlich entschuldigt.