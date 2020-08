Gerüchteküche brodelt: Torschützenkönig für Rapid?

In den kosovarischen Medien wird der 22-jährige Stürmer jedenfalls intensiv mit den Hütteldorfern in Verbindung gebracht. Seine Statistik kann sich sehen lassen: In der abgelaufenen Saison kam er in 34 Spielen auf 20 Treffer und einen Assist. Beim Dritten der Kosovo-Liga besitzt Baftiu noch einen Vertrag bis Sommer 2021.