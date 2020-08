Die „Rotjacken“ fischten am Wörthersee

„Ein körperlich starker Spieler, der voll durchtrainiert ist. In Klagenfurt ist er sicher unter seinem Wert geschlagen worden“, sagt Sportchef Alfred Gert über den 1,83 Meter großen Stürmer. In Kärnten kam er hinter dem Trio Markoutz (17 Treffer) Aydin (12) und Pecirep (8) in 27 Spielen meist nur als Joker zum Zug - dabei erzielte er dennoch vier Tore und bereitete drei weitere vor. „Trainer Gernot Plassnegger sieht viel Entwicklungspotenzial bei Petar. Und für ihn spricht sicher auch die Erfahrung in unserer Liga.“