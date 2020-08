Weitwandern rund um Krems an den Ufern der Donau

Wir starten unseren Tag in Krems, einer der ältesten Städte Niederösterreichs mit einer vielfältigen und oft im Original erhaltenen historischen Bausubstanz, die sich zudem noch durch mildes Klima und natürlich auch für gute Weine auszeichnet. Leicht bergauf, vorbei am Wirtshaus von Ulli Jell am Hohen Markt, das einen fast legendären Ruf besitzt, wandern wir durch die Gassen und passieren bald die Schwarzalm, die als beliebtes Ausflugsziel in der Gegend gilt. Es geht sich leicht und locker, man bewegt sich ohne große Anstrengung, und wir erreichen in unserer kleinen Wandergruppe frohgemut Rehberg mit seiner über dem Ort thronenden Kirche sowie der Burgruine, übrigens ein schönes Fotomotiv, wie auch die Kellergasse, die so typisch für die Region ist.