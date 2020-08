Pöltl-Klub gewinnt packenden NBA-„Schlagabtausch“

Die San Antonio Spurs haben am Sonntag (Ortszeit) mit 108:106 gegen die Memphis Grizzlies auch das zweite Spiel nach dem NBA-Neustart gewonnen und sind vorerst auf Platz neun der Western Conference vorgerückt. Jakob Pöltl, neuerlich in der Startformation der Texaner, steuerte sechs Punkte, sieben Rebounds und zwei Blocks in 20:55 Minuten Einsatzzeit bei. Er sprach von einem „Schlagabtausch“.