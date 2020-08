Räuber forderte mit Spielzeugpistole 5000 Euro

Ein 25-Jähriger hat am späten Freitagnachmittag mit einer Spielzeugpistole eine Konditoreifiliale in der Wiener Innenstadt überfallen. Der bulgarische Staatsbürger kam gegen 17.45 Uhr in die Filiale am Opernring, zog eine Pistole und wollte 5000 Euro haben. Der Angestellte jedoch erkannte die Waffe als unecht und weigerte sich, dem Räuber das Geld auszuhändigen.