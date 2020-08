SP-Kucher: „Tourismus-Leitfaden ist Armutszeugnis“

Mit der Forderung nach den flächendeckenden Tests wiederholt Kucher einen Vorschlag von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die sich bereits beim Roten Foyer am Donnerstag dafür ausgesprochen hatte, Tourismusmitarbeiter verpflichtend alle zwei Wochen testen zu lassen, um Cluster-Bildungen in den Tourismusorten - wie zuletzt in St. Wolfgang - zu verhindern.