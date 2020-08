Eltern versuchten verunglückten Sohn anzurufen

Leander ist tot! Für die Eltern und Geschwister des 17-jährigen Burschen aus Arnreit brach am Freitag die Welt zusammen. Am Vorabend hatte er sich noch verabschiedet, war mit seiner Motocross-Maschine zu einem Freund aufgebrochen, kam aber nie an. Er war am Weg gestürzt, wurde erst am Vormittag gefunden.