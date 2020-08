Rechnungshof: Viele Baustellen in Gemeindebauten

Zu tun gibt es genug in den Gemeindebauten. Der Rechnungshof verwies darauf, dass „neun Prozent der Anlagen von Wiener Wohnen in einem tendenziell schlechten bis schlechten Zustand waren“. Daraus ergibt sich ein großer Bedarf an Sanierungen. Laut den Prüfern passiert aber zu wenig: So wurden seit 2013 im Jahresschnitt nur 45 Prozent der angestrebten Sanierungsrate von rund 7300 Objekten erreicht. Weiterer Kritikpunkt: Die Leerstände stiegen von 2013 bis 2017 um 82 Prozent auf 8908 Mietobjekte.