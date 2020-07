Bauarbeiter von Gerüst mehrere Meter abgestürzt

Ein etwa 50-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Leopoldstadt von einem Gerüst mehrere Meter abgestürzt. Nach Angaben von Corinna Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, ereignete sich der Arbeitsunfall in der Ausstellungsstraße. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.