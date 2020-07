Acht Infizierte im Zentrallabor des Uniklinikums

Das KUK informiert in einer Pressemeldung, dass am Dienstagabend ein Labormitarbeiter, der zu Hause symptomatisch geworden sei, positiv getestet worden sei. Umgehend sei von der leitenden BMA per Mail die Kontaktpersonenliste an die BH Urfahr-Umgebung, der Wohnsitzbehörde des Labormitarbeiters, gemäß Vorschriften gemeldet worden.