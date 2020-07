NASA gibt grünes Licht für neue Mars-Mission

China und Emirate mit Missionen zum Mars

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und China haben Missionen zum Mars gestartet. Eine chinesische Trägerrakete vom Typ „Langer Marsch 5“ brach am Donnerstag vergangener Woche mit einem Orbiter, einem Landegerät und einem Rover in Richtung Mars auf. Drei Tage zuvor hatten die Emirate als erste arabische Nation erfolgreich eine Raumsonde in Richtung des roten Planeten losgeschickt.