Ronaldo eingeölt: Seine glänzende Meisterparty

Um Titel Nummer 20 in dieser Kategorie zu holen, muss er nun aber in den beiden letzten Ligapartien gegen Cagliari und AS Roma drei Tore auf Immobile aufholen. „Es gibt wichtigere Dinge, zum Beispiel unser Abschneiden in der Champions League“, zeigt sich Ronaldo ganz als Teamplayer. In der Königsklasse muss Juve ja am 7. August im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lyon das 0:1 aus dem ersten Match ausbügeln.