Urlaub & Co.: 9 Fragen an den Gesundheitsminister

9. Wie wird das Ampel-System in der Praxis umgesetzt? Wenn im Bezirk A Grün, im Bezirk B Gelb und in C Rot gilt – wie wird man wissen, in welcher Region man sich befindet und welche Regeln gelten? Bezirksgrenzen sind unsichtbar.

Das Ampel-System wurde von mir vor nur drei Wochen angekündigt. Es ist mit umfassender Vorbereitungsarbeit verbunden, da ein gesamtes System völlig neu aufgestellt werden muss. In dieser Arbeit sind wir derzeit: Am Mittwoch werde ich die ersten Teile – die Berechnungsindikatoren für die Ampel und die Ampel-Kommission – in die Regierung einbringen. Dann erfolgt die Erarbeitung der Leitlinien für Maßnahmen, und schließlich wollen wir noch im August den Probebetrieb starten. Die oben gestellten Fragen sind Teil unseres derzeitigen Arbeitsprozesses.