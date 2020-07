St. Wolfgang: 14 Niederösterreicher infiziert

Wiener Anrufer bei 1450 werden gezielt nach St. Wolfgang gefragt

Aufgrund des Coronavirus-Clusters in dem Tourismusort werden in Wien alle Anrufer der Gesundheitshotline 1450 ab sofort gezielt gefragt, ob sie sich in den vergangenen Tagen dort aufgehalten haben. Der Hotspot stellt „eine besondere Herausforderung dar“, hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag gesagt. Sein Ressort und die Landesbehörden würden sich bei der Vorgehensweise intensiv abstimmen.