Indians wollen sich mit Ureinwohnern treffen

Das Baseballteam der Cleveland Indians will sich mit Blick auf die angedachte Namensänderung zu Diskussionen mit amerikanischen Ureinwohnern treffen. Das kündigte Klub-Besitzer Paul Dolan am Donnerstag an. Das Team aus der Major League Baseball (MLB) erwägt infolge der anhaltenden Proteste gegen Rassismus und Diskriminierung in den USA eine Änderung seines seit 1915 bestehenden Klubnamens.