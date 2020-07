Antragskopie reichte nicht für Parksheriff

Wegen eines Pkw-Tauschs hatte eine Wienerin ein neues Parkpickerl per Post beantragt. Und in der Zwischenzeit den Antrag samt wichtiger Daten hinter die Windschutzscheibe gelegt. Doch trotz längst bezahlter Pickerl-Gebühr erhielt die Leserin eine Strafe, weshalb sie sich Hilfe suchend an die Ombudsfrau wandte.