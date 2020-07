Dokumentationsstelle nimmt Extremismus ins Visier

„Einblicke in bisher verborgene Netzwerke“

Mit der Dokumentationsstelle gibt es „erstmals in Österreich eine Stelle, die sich unabhängig und wissenschaftlich mit der gefährlichen Ideologie des politischen Islam auseinandersetzt und Einblicke in die bisher verborgenen Netzwerke bieten wird“, wie das Ministerium hervorstrich. „Denn der politische Islam ist Gift für unser gesellschaftliches Zusammenleben und muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Mit der Gründung der Dokumentationsstelle Politischer Islam wird Österreich damit ein Vorreiter in Europa“, so Raab.