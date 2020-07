Absagen im U-Ausschuss: Kommt jetzt der Amtsarzt?

Graf und Horten werden geprüft, Glock bleibt entschuldigt

Zwar kann der parlamentarische Untersuchungsausschuss nicht feststellen, ob Hoschers vorgebrachter Befund tatsächlich so stimmt, allerdings kann das Bundesverwaltungsgericht eine amtsärztliche Untersuchung anordnen. Dies gilt auch in den bereits anhängigen Fällen, also bei Novomatic-Eigentümer Graf und Kaufhaus-Erbin Horten. Die medizinische Begründung von Waffenschmied Gaston Glock hat der U-Ausschuss akzeptiert.