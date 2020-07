Bankomat gesprengt: Täter bereits festgenommen

Spektakulärer Cobra-Einsatz im Südosten von Graz: In Fernitz wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat gesprengt, die Einsatzkräfte waren den Tätern schnell auf der Spur. In Pachern wurde ein Pkw sichergestellt, der Sprengstoff an Bord hatte. Die Täter sind bereits festgenommen.