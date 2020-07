Dramatisches Aus für Suljovic im Achtelfinale!

Der 48-Jährige unterlag in der Marshall Arena von Milton Keynes dem Engländer Michael Smith 12:14. Suljovic hatte in Legs mit 4:1 und 9:6 geführt, verpasste es aber bei 10:9 und in der Verlängerung bei 12:11 den Sack zuzumachen. Smith nutzte bei 13:12 seine Chance.