Die Bergführer und ihr Großglockner

„Bei uns hat sich Stüdl schwerer getan, denn in Heiligenblut hatte das Bergführerwesen seit der Erstbesteigung des Großglockners am 28. Juli 1800 schon 70 Jahre lang Tradition“, erzählt der Heiligenbluter Bergführer Toni Sauper, der die Vereinsgeschichte für eine heuer erscheinende Festschrift recherchiert hat: „56 Jahre lang gab es nur den Aufstieg über Kärnten. Und jeder, der auf den Glockner klettern wollte, musste sich in einem Glocknerbuch eintragen.“