Katzenjammer! Spielberg ohne Marc Márquez?

Zwölf Stunden musste der Spanier in der Klinik bleiben, fliegt heute nach Barcelona, wo er morgen von Dr. Xavier Mir operiert wird. Weil es heuer nur 13 Rennen gibt, dürfte der Titel futsch sein. Denn es geht Schlag auf Schlag, bereits am Sonntag wartet das zweite Rennen in Jerez. In drei Wochen Brünn, ehe es am 16. und 23. August ein Spielberg-Doppel gibt.